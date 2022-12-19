Дептранс предупредил о восьмибалльных пробках на дорогах Москвы

На дорогах Москвы наблюдаются восьмибалльные пробки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На дорогах Москвы наблюдается плотное движение автомобилей. В некоторых районах наблюдаются пробки в восемь баллов, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Заторы наблюдаются в движении по Садовому кольцу, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях, которые ведут в сторону Московской области.

Гражданам советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, либо отложить их на более позднее время. Пока можно воспользоваться услугами общественного транспорта, чтобы облегчить движение в столице.

В непростых погодных условиях водителям рекомендуется быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. Также не стоит отвлекаться на гаджеты во время движения.

Ранее KP.RU писал, что из-за снегопада задерживался ряд пригородных поездов. Рекордные объемы снега, выпавшие на железнодорожные пути осложнили движение поездов Ленинградского направления.