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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:24

Диетолог из Москвы рассказала, какую воду пить для похудения

Водопроводная для этих целей не подходит
Мила ГЕНЬ
Диетолог из Москвы рассказала, какую воду пить для похудения

Диетолог из Москвы рассказала, какую воду пить для похудения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вода с определенными свойствами способна помочь человеку похудеть. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Как пояснила специалист, вода участвует во всех обменных процессах организма и помогает очищать его от токсинов, ускоряет метаболизм. Недостаточное потребление прозрачной жидкости мешает похудению, даже если другие важные условия — правильное питание и занятия спортом — выполняются.

Важно, чтобы вода была комнатной температуры с отрицательным показателем ОВП (окислительно-восстановительный потенциал). Под эти характеристики не попадает вода из крана и та, которая входит в состав напитков — чая и кофе имеет положительный потенциал.

Нужными свойствами обладает вода из высокогорных источников или из Байкала, рассказала Дюваль. Полезна и кипяченая вода: она хорошо промывает кишечник.

— Чтобы вода хорошо усваивалась, нужно пить ее, распределив по равным порциям, в течение дня. Не стоит пить больше 200 миллилитров за один присест – этого будет слишком много и она будет хуже усваиваться. Необходимое количество определяется индивидуально из расчета 30 миллилитров на килограмм веса, — поделилась врач.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Андрея Малахова рассказала, как быстро похудеть к Новому году.