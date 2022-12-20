Диетолог из Москвы рассказала, какую воду пить для похудения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вода с определенными свойствами способна помочь человеку похудеть. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Как пояснила специалист, вода участвует во всех обменных процессах организма и помогает очищать его от токсинов, ускоряет метаболизм. Недостаточное потребление прозрачной жидкости мешает похудению, даже если другие важные условия — правильное питание и занятия спортом — выполняются.

Важно, чтобы вода была комнатной температуры с отрицательным показателем ОВП (окислительно-восстановительный потенциал). Под эти характеристики не попадает вода из крана и та, которая входит в состав напитков — чая и кофе имеет положительный потенциал.

Нужными свойствами обладает вода из высокогорных источников или из Байкала, рассказала Дюваль. Полезна и кипяченая вода: она хорошо промывает кишечник.

— Чтобы вода хорошо усваивалась, нужно пить ее, распределив по равным порциям, в течение дня. Не стоит пить больше 200 миллилитров за один присест – этого будет слишком много и она будет хуже усваиваться. Необходимое количество определяется индивидуально из расчета 30 миллилитров на килограмм веса, — поделилась врач.

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