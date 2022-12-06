Диетолог Андрея Малахова рассказала россиянам, как быстро похудеть к Новому году

Эксперт напомнила, что яблочные, кефирные, гречневые и прочие диеты опасны для организма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диетолог телеведущего Андрея Малахова Маргарита Королева в беседе с KP.RU рассказала, как похудеть к Новому году. По ее словам, за месяц можно потерять около 10% от стартового веса.

Эксперт отметила, что яблочные, кефирные, гречневые и прочие диеты опасны для организма. Обычно они приводят к срывам, и лишние килограммы вновь возвращаются. Она посоветовала переходить к правильному питанию постепенно.

«Не ставьте себе до 31 декабря сложных задач: похудеть на 10 кг за месяц или перейти из размера L в S. Это нереально. А обрести здоровую стройность, обрести правильные привычки питания – это можно начинать в любой момент», — подчеркнула звездный диетолог.

Специалистка дала четыре главных совета по питанию: не употреблять слишком много соли, не есть после 19:00, завтракать в первый час после пробуждения, уменьшить порции, но питаться каждые 2,5-3 часа.

Ранее KP.RU сообщал, что врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что нельзя есть при простуде. Во время болезни лучше отказаться от жирного мяса, сладостей и переохлажденных продуктов, например, мороженого.