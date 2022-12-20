Врач Данилова назвала опасные симптомы, при которых заболевшим гриппом необходимо обратиться к врачу

Врач назвала опасные симптомы, при которых заболевшим гриппом необходимо обратиться к врачу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Восстановление при гриппе обычно не требует особых лекарств, организм приходит в себя в течение одной-двух недель. Однако всегда есть риск осложнения после перенесенного вируса. Об этом рассказала врач — акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Елена Данилова «Вечерней Москве». Специалист назвала симптомы, с которыми нужно сразу же обратиться к врачу.

Так, если больной чувствует одышку или проблемы с дыханием, нужно попасть на прием или позвонить своему терапевту. Также в список опасных симптомов входит боль или давление в груди или желудке, признаки обезвоживания и рвота, которая не прекращается.

В целом, риск получить осложнение есть у всех, но у некоторых групп населения - особенно. Это беременные женщины, маленькие дети, люди старше 65 лет и пациенты с заболеваниями сердца, диабетом или иммуносупрессивным состоянием.

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