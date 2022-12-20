В новогоднюю ночь после 23:00 москвичам запретили запускать фейерверки Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве после 23:00 в новогоднюю ночь будет запрещено запускать фейерверки. Кроме того, правительство столицы решило не запускать в праздники высотные фейерверки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова замначальника ГУ МЧС РФ по Москве Александр Бобров.

В столице действует закон «О тишине», принятый еще в 2002 году. Он запрещает запуск фейерверков с 23:00 до 07:00. Обычно исключение делали для новогодней и Рождественской ночей, а также на школьные выпускные. В этом году МЧС столицы решило запретить салюты и в праздничные дни

Отметим, что штраф за нарушение закона «О тишине» — 1500 рублей.

Помимо этого, не будет и общегородских фейерверков. Как писал ранее KP.RU, такое решение приняли власти Москвы. В целом празднование Нового, 2023 года, в Москве пройдет без массовых мероприятий. Из всех традиций решили оставить только украшения. Столица уже полностью преобразилась к праздникам.