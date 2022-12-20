Около 24 % москвичей опоздали на работу из-за снегопада 19 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 декабря, в понедельник, на работу опоздал каждый четвёртый житель Москвы. Причиной тому стали мощные снегопады, из-за которых проехать по дорогам без пробки было весьма затруднительно. Об этом KP.RU стало известно из исследования Superjob.

Агрегатор вакансий организовал опрос работающих жителей столицы, согласно которому опоздали 24% опрошенных. Из них только 11% тех, кто ходит на работу пешком, они опаздывали реже остальных. 18% опоздавших выбрали в качестве основного транспорта метро, 32% - личный автомобиль. Больше всего опаздывали москвичи, которые добирались на работу на автобусах, троллейбусах и трамваях - 41%. 3% опрошенных опоздали по личным/иным причинам.

Всего было опрошено около 1,5 тыс. работающих жителей столицы, без учета тех, кто работают удаленно.

Напомним, KP.RU сообщал о том, что 19 декабря в Москве оказался побит рекорд 81-летней давности по высоте снежного покрова. Сугробы в столице выросли до 39 сантиметров в среднем.