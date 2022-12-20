В Москве будут судить лжеброкеров, заработавших на доверчивости людей 24 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве перед судом предстанут лжеброкеры, обманом похитившие порядка 24 млн рублей. Мошенники обзванивали своих потенциальных жертв, в основном пожилых людей, и предлагали быстрый заработок на биржевых торгах. Как пишет «МВД Медиа», на уловки аферистов попались 11 человек.

Поверившие мошенникам люди соглашались и переводили суммы на указанный счет, либо передавали наличные через курьеров или напрямую злоумышленникам.

Позже аферисты сообщали, что сделки оказались убыточными и присваивали вложенные ими деньги, после чего переставали выходить на связь.

Одного из фигурантов задержали в торговом центре на Ярославском шоссе, когда он забирал деньги от очередного «вкладчика». Мошенником оказался 29-летний уроженец иностранного государства. Позже на съемной квартире по улице Полины Осипенко задержали сообщника, 35-летнего гражданин России.

В Республике Татарстан, Краснодарском крае и Москве были возбуждены 11 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Бабушкинский районный суд города Москвы.

Ранее KP.RU писал, что телефонные мошенники обманули 83-летнюю москвичку на 300 тысяч рублей. Они использовали схему развода «ваш родственник попал в беду».