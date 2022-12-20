Пьяная женщина выкинула собаку с пятого этажа жилого дома в районе Южное Бутово в Москве

Пьяная москвичка выкинула собаку с пятого этажа Фото: МВД Медиа

Житель дома по улице Горчакова в Южном Бутове вызвал полицию из-за того, что его соседка выбросила из окна пятого этажа собаку. Прибывшие на место правоохранители задержали женщину, а пострадавшее животное доставили в больницу. О произошедшем пишет «МВД Медиа».

Выяснилось, что 31-летняя москвичка выкинула питомца, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Фигурантку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Травмированному псу ветеринары оказали экстренную помощь. Повреждения у собаки были тяжелые, однако врачи отметили, что правоохранители успели его вовремя привезти. Сейчас питомец идет на поправку, и ему уже нашли новых хозяев.

Отметим, что за жестокое обращение с животным, повлекшее увечья последнего, москвичке грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее KP.RU писал, что живодер из Москвы получил условный срок за убийство кошки. Мужчина рассказал, что хотел попробовать мясо животного на вкус. «Сдала» его полиции жена.