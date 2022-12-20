Число следующих между Москвой и Санкт-Петербургом «Сапсанов» увеличат перед Новым годом Фото: Артем КИЛЬКИН

Холдинг РЖД (Российские железные дороги) назначил дополнительные скоростные поезда, «Сапсаны», в период с 29 декабря до 8 января. Они будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, для полного удовлетворения потребностей пассажиров, о чём пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно принятому в компании решению, всего дополнительных поездов будет три. № 786 будет отправляться из Москвы в 21:00 29 и 30 декабря, а также с 2 по 7 января. «Сапсан» № 765 напротив, выезжает из Санкт-Петербурга в 11:10, в те же даты.

Особняком стоит «Сапсан» № 771. Он также будет выезжать из северной столицы России, но проработает только один день - 8 января 2023 года. Его отправление назначено на 15:00.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Курском вокзале в Москве открыли три новые платформы, под номерами 5, 6 и 7. Возле них будут останавливаться поезда «Иволга» МЦД-2 и «Ласточки» до Орла, Курска и Белгорода.