Небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидаются в Москве 21 декабря 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшой мокрый снег и около девяти градусов мороза ожидается в Москве 21 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице днем температура воздуха будет от семи до девяти градусов мороза, а вечером значения термометра могут быть около нуля градусов.

Уже ночью с 21 на 22 декабря в Москве температура воздуха составит до минус двух градусов. Местами наблюдается гололед и налипание мокрого снега.

Значение атмосферного давления в Москве составит 750 миллиметров ртутного столба. Будет дуть южный ветер от пяти до десяти метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что до вечера 21 декабря в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Главной причиной стала образовавшаяся на дорогах гололедица.