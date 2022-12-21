Жителям Москвы рассказали о наиболее востребованных специальностях в метрополитене

Новые рабочие места: Московский метрополитен открывает новые вакансии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Москвы рассказали какие профессии наиболее востребованы в метрополитене столицы. Ими стали: машинист электропоезда, дежурный по станции, инспектор службы безопасности, а также ряд технических специалистов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Для обслуживания новых станций Большой кольцевой линии планируется трудоустроить около 2,5 тысячи человек. Такое количество позволит качественно обслуживать девять новых станций.

Движение по всей новой линии планируют запустить в первом квартале 2023 года. В данный момент на действующих линиях уже трудится более трех тысяч человек.

Чтобы трудоустроиться в метрополитен, можно пройти обучение в корпоративном университете транспортного комплекса Москвы или в Московском колледже транспорта.

Подготовка машинистов сейчас занимает 4,5 месяца, а раньше подобных специалистов обучали на два месяца больше.

Ранее KP.RU писал, что благодаря открытию девяти новых станций, БКЛ полностью замкнется. Около 250 тысяч жителей Москвы получат станцию метро около дома.