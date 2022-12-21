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НовостиОбщество21 декабря 2022 6:20

Жителей Москвы предупредили о потеплении и ледяном дожде в среду вечером

Синоптик Волосюк сообщила о ледяном дожде и потеплении в Москве в среду вечером 21 декабря
Роман ПОЛОСИКОВ
Ледяной дождь прогнозируется в Москве вечером 21 декабря 2022 года

Ледяной дождь прогнозируется в Москве вечером 21 декабря 2022 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 21 декабря 2022 года в Москве возможен ледяной дождь. Температура воздуха в столице немного повысится до минус двух градусов, сообщила РИА новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

С запада к Москве приближается теплый атмосферный фронт, поэтому можно ожидать небольшой снег и облачную погоду. Из-за постепенного повышения температуры есть вероятность что к вечеру появится гололед и местами пройдет ледяной дождь.

Температура к вечеру достигнет отметки в минус два градуса, а ветер будет южный со скоростью примерно в 4-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного ниже нормы и составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что до минус девяти градусов мороза ожидает москвичей в среду 21 декабря. Местами в столице будет гололед и налипание мокрого снега.