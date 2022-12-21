Мужчина обстрелял рабочих на стройке из пневматического оружия в Можайском районе Москвы

В Москве разыскивают стрелка по рабочим на стройке Фото: Олег ЗОЛОТО

Рабочих, которые строят дом в Можайском районе Москвы, регулярно обстреливают из пневматического оружия. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Мужчина целится из окна четвертого этажа, а прибывшим на вызов полицейским дверь не открывает.

Жителю улицы Горбунова очень не нравится стройка напротив его дома. Он пытается помешать рабочим опасным и противозаконным способом — стреляет по ним из пневматики.

Задержать мужчину не могут уже месяц. Полиция приезжала к стрелку дважды. Первый раз — месяц назад. Затем он затих, но ситуация повторилась. Правоохранители вновь отправились к квартире недовольного соседка. В обоих случаях он не открыл дверь и полицейские не смогли к нему попасть, передает Mash.

В МВД «Комсомольской правде» прокомментировали ситуацию. По словам источника, пострадавших нет. Сообщение о выстреле действительно поступало. На место выехали сотрудники полиции, проводится проверка. За медицинской помощью никто не обращался.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве мужчина обстрелял машину из пневматики. Вышедшую, чтобы разобраться с ним женщину-водителя он избил.