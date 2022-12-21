Из-за ледяного дождя и гололедицы МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение до 10 утра 22 декабря Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 19:00 21 декабря до 10:00 22 декабря в Москве ожидают мокрый снег, дождь, местами ледяной. Также в столице будет гололед, гололедица и налипание мокрого снега. В связи с этим Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение.

Спасатели рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров. Транспорт лучше парковать вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. В целом всем москвичам и гостям столицы стоит быть осторожнее.

Ранее KP.RU сообщал, что 21-22 декабря по прогнозам ведущего синоптика центра «Фобос» Евгения Тишковца в Москве ожидают ледяной дождь. Кроме того уже ночью температура станет плюсовой, из-за чего начнется оттепель.