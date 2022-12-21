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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:15

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

В конце 2022 года на рынке Москвы самая дешевая квартира стоит 2,8 миллиона рублей
Роман ПОЛОСИКОВ
Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве самая дешевая квартира, которую можно найти в конце 2022 года на вторичном рынке, стоит 2,8 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Недвижимость.

За 2,8 миллиона рублей можно приобрести студию площадью 11 квадратных метров. Она находится на первом этаже девятиэтажного дома 1968 года постройки недалеко от станции метро «Щелковская».

В топ-3 самого дешевого вторичного жилья в столице попали еще две студии. На втором месте квартира в районе станции метро «Говорово», ее стоимость составляет 2,95 миллиона рублей. Площадь студии 11,4 «квадрата».

На третьем месте еще одна 11-метровая студия. Жилье находится на первом этаже девятиэтажного здания, в двух минутах пешей доступности от станции метро «Планерная». За нее просят 3,1 миллиона рублей.

Ранее KP.RU рассказывал, что вторичное жилье в Москве подешевело впервые с 2017 года. Средняя цена за квадратный метр в ноябре 2022 года оказалась на 0,55% меньше, чем в ноябре 2021-го.