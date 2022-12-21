Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в одном из офисов Москвы

Мужчина устроил пальбу из травматического пистолета в одном из офисов Москвы Фото: Василий Вахрин

В офисе одной из московских компаний вчера, 20 декабря, раздались хлопки выстрелов. Стрелок что-то не поделил с менеджером, начал кричать и достал оружие, из которого дважды выстрелил. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе столичного МВД.

Вызов в полицию поступил в 16:40 20 декабря. Прибыв в офис на Ленинградском проспекте, правоохранители выяснили ситуацию: некий мужчина достал оружие и дважды выстрелил из него. Один выстрел угодил в потолок, другой - в сторону человека, но без попадания. После этого стрелок сбежал из офиса.

Полицейские вскоре задержали нарушителя 1988 года рождения. У него изъяли травматический пистолет, боеприпасы и документы, разрешающие ношение оружия. Начата проверка. В СМИ сообщали о том, что стрелком был врач-массажист из Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 65-летний мужчина застрелил свою 30-летнюю жену, оставив труп в автомобиле на парковке.