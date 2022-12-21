Специалисты Депздрава Москвы советуют не сидеть на диете и не голодать перед Новым годом Фото: Shutterstock

Москвичам не стоит изматывать себя диетами и разгрузочными днями в преддверии Нового года. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, за несколько дней до Нового года, и в последующие несколько дней тоже, не стоит заниматься диетами и разгрузкой организма, в надежде как следует покушать в праздник. Наоборот, лучше питаться сбалансировано, а новогодний стол устроить таким образом, чтобы на нём не было чрезмерно жирных и вредных блюд.

Также очень важно не перенапрягать организм активностью после плотного ужина, какой обычно бывает в новогоднюю ночь. Можно прогуляться, но не более того. Также очень важно сохранить режим сна, несмотря на длинные выходные.

Специалист Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин, в свою очередь, посоветовал отказаться от сладкого алкоголя. Шампанское, ликёры - всё это плохо скажется на здоровье после праздника. Также не стоит смешивать алкоголь, и употреблять много сладкого. И само собой, врачи советуют москвичам быть умереннее во всём, включая выпивку.

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