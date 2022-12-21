Молодожёны из Москвы могут оставить заявку на регистрацию брака в усадьбе «Остафьево» Фото: Управление ЗАГС Москвы

Главное управление ЗАГС Москвы открыло даты, на которые можно оставить заявку для регистрации брака в Усадьбе «Остафьево». Невероятная архитектура, роскошные интерьеры и множество мест для фотосессии ожидают молодожёнов. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Остафьево» - это большой комплекс, состоящий из прекрасных архитектурных объектов и ухоженных парков, раскинувшийся на территорию в 38 гектаров. От центрального входа на территорию можно пройти по живописному мосту через реку Любучу к самой усадьбе, где влюблённых встретит белоснежная колоннада. Внутри также найдутся весьма интересные места для съёмки, включая флигели и бельведер на крыше.

Усадьба располагается по адресу: Москва, поселение Рязановское, село Остафьево. Заявку на фотосессию здесь можно оставить через Госуслуги, на сайте mos.ru, либо непосредственно во Дворце бракосочетания Южное Бутово, придя сюда лично.

Ранее KP.RU сообщал о том, как в Москве будут работать выездные площадки для регистрации брака в 2023 году.