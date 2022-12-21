Четверо студентов попытались похитить своего однокурсника в Москве ради выкупа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 декабря четверо московских студентов решили что у них появился отличный план, который поможет им обогатиться. Они попытались похитить своего сверстника, чтобы стребовать с его родителей выкуп, но к счастью, сразу попались полиции и дело закончилось неудачей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Студенты вооружились, скрыли лица балаклавами, и подкараулили 18-летнего однокурсника на парковке торгового центра «Ханой-Москва». Они силой погрузили парня в автомобиль Cadillac Esacalade, а потом надели на него наручники.

Какое-то время юношу возили по улицам города, запугивая обвинениями в торговле наркотиками и угрозами о возбуждении уголовного дела, если он не заплатит. Однако процесс обработки пленника был прерван сотрудниками ДПС, остановившими машину похитителей для проверки.

В итоге у студентов изъяли страйкбольное и травматическое оружие, всех четверых задержали и возбудили против них уголовное дело. Позже выяснилось, что жертва похитителей ранее привлекалась за употребление наркотиков, и видимо этим и решили воспользоваться начинающие преступники. Также полицейские обнаружили свёрток с неизвестным веществом, но кому он принадлежит - не уточняется.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве арестовали троих мужчин, обвиняемых в похищении и пытках жителя столицы ради выкупа в 500 тыс. рублей.