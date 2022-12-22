В аэропортах Москвы из-за ледяных дождей отменили или задержали более 60 рейсов

В столичных аэропортах из-за ледяных дождей отменили или задержали более 60 рейсов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В трех аэропортах Москвы на фоне непогоды отменили и задержали более 60 рейсов. Это следует из информации, размещенной на портале Яндекс.Расписания по данным на 8:20 утра 22 декабря.

В течение дня, судя по прогнозам синоптиков, погода улучшится.

В Шереметьево задержали 12 рейсов, еще четыре вылета было решено отменить. Кроме того, во Внуково отменили 9 отправлений, задержано 12 рейсов.

Хуже всего ситуация обстоит в Домодедово. Вовремя оттуда не вылетели 28 самолетов, 8 из которых отменили совсем.

Ранее KP.RU писал, что в Москве объявлено экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных осадков. До 10 утра 22 декабря в столице ожидают осадки в виде мокрого снега с дождем, а также ледяного дождя. Дороги региона покрыли гололед и гололедица. Возможно налипание мокрого снега.