Прохор Шаляпин продает свою 4-комнатную квартиру в центре Москвы за 30 миллионов рублей

Квартира имеет площадь 147 квадратных метров и потолки 3,7 метра. Фото: соцсети

Прохор Шаляпин ищет покупателя на свою квартиру в центре Москвы. За четырехкомнатные апартаменты певец просит 30 миллионов рублей. Об этом артист рассказал в соцсетях.

Апартаменты «с доброй энергетикой находятся в районе метро Автозаводская/Дубровка, в пятиэтажной «сталинке» с лифтом, возведенном в 1951 году для руководства Моспромстроя. Квартира имеет площадь 147 квадратных метров и потолки 3,7 метра. Обустроены два санузла, в которых, как и в кухне, уложен теплый пол.

Шаляпин не раскрыл, почему продает квартиру, но отметил, что покупателя ищут срочно. Вероятно по этой причине стоимость жилья сильно занижена — такие апартаменты должны стоить на треть дороже, в районе 40 миллионов рублей.

Ранее KP.RU писал, что Филипп Киркоров подал в суд иск, чтобы сделать свою 600-метровую квартиру на Арбате дешевле. Так звезда сможет платить два миллиона рублей налога вместо шести.