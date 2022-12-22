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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:35

Пассажир из ОАЭ попытался нелегально провезти через Шереметьево часы за 2,6 миллиона рублей

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела
Мила ГЕНЬ
Пассажир из ОАЭ попытался нелегально провезти через Шереметьево часы за 2,6 миллиона рублей

Пассажир из ОАЭ попытался нелегально провезти через Шереметьево часы за 2,6 миллиона рублей

Фото: Шереметьевская таможня

Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили дорогостоящие наручные часы от «Картье» у пассажира и ОАЭ. 27-летний гражданин Казахстана проследовал через зеленый коридор, но «забыл» про аксессуар за 2,6 млн рублей, который лежал у него в кармане. Теперь ему грозит уголовная ответственность, рассказали в пресс-службе таможни Шереметьево.

На таможенном досмотре в багаже пассажира обнаружили фирменную коробку от часов Cartier с сопроводительной документацией. После этого мужчина достал из кармана куртки и сам аксессуар.

Таможенная экспертиза установила, что ювелирное изделие изготовлено из золота со вставками из бриллиантов. Стоимость товара составила 2,6 млн рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей — почти 740 тыс. рублей.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

Ранее KP.RU писал, что пассажир из Стамбула попытался провезти через таможню в Шереметьево 117 ножей. После обнаружения нелегального багажа мужчина попытался занизить его стоимость.