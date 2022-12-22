Пассажир из ОАЭ попытался нелегально провезти через Шереметьево часы за 2,6 миллиона рублей Фото: Шереметьевская таможня

Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили дорогостоящие наручные часы от «Картье» у пассажира и ОАЭ. 27-летний гражданин Казахстана проследовал через зеленый коридор, но «забыл» про аксессуар за 2,6 млн рублей, который лежал у него в кармане. Теперь ему грозит уголовная ответственность, рассказали в пресс-службе таможни Шереметьево.

На таможенном досмотре в багаже пассажира обнаружили фирменную коробку от часов Cartier с сопроводительной документацией. После этого мужчина достал из кармана куртки и сам аксессуар.

Таможенная экспертиза установила, что ювелирное изделие изготовлено из золота со вставками из бриллиантов. Стоимость товара составила 2,6 млн рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей — почти 740 тыс. рублей.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

Ранее KP.RU писал, что пассажир из Стамбула попытался провезти через таможню в Шереметьево 117 ножей. После обнаружения нелегального багажа мужчина попытался занизить его стоимость.