Двое приезжих напали на таксиста в Москве и украли у него десять тысяч рублей

Двое приезжих ограбили таксиста на десять тысяч рублей в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двоих молодых людей, подозреваемых в краже десяти тысяч рублей у водителя такси, задержали столичные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу Москве.

Это удалось сделать сотрудникам Отдела уголовного розыска УВД по Зеленоградскому административному округу совместно с сотрудниками из ОМВД России по району Крюково.

Следователями предварительно установлено, что двое молодых людей 24 и 25 лет заказали такси на улице Крупской Зеленограда. Уже находившись в салоне машины, они потребовали у водителя деньги. Он отдал грабителям две тысячи рублей. В тот момент один из злоумышленников схватил водителя, а второй достал из его кармана еще восемь тысяч рублей.

Водителю удалось вырваться и сбежать из машины, а двое напавших на него молодых людей бросили авто и сбежали.

На момент задержания злоумышленники успели потратить похищенные деньги.

По имеющимся фактам заведено уголовное дело, а задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU писал о том, как двое приезжих избили и ограбили малознакомых парней в Москве. После потасовки один из нападавших украл телефон.