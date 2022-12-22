Около 30 новых электробусных маршрутов появится в Москве в 2023 году Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2023 году в Москве появится около 30 новых маршрутов для электробусов. Для этого планируется закупать современные электробусы отечественного производства. Об этом сообщил KP.RU заммэра Москвы Максим Ликсутов.

За 2023 и 2024 год планируется закупить более тысячи улучшенных электробусов. Они позволят сделать поездки пассажиров более комфортными и улучшить экологическую ситуацию в столице.

Новые электробусы имеют большую емкость батареи и запас хода после полной зарядки около 90 километров. Для удобства пассажиров передний указатель маршрута станет ярче и больше.

Ранее KP.RU писал, что москвичам вернут возможность оплачивать проезд смартфоном. Это станет возможным благодаря системе быстрых платежей. В первой половине 2023 года можно будет оплачивать проезд смартфоном и в наземном транспорте столицы.