Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет на 32 площадках Москвы Фото: Алиса ТИТКО

Традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» открывается в Москве. В этом году он пройдет на 32 площадках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На фестивале пройдут встречи с героями любимых сказок и познавательные мастер-классы для детей. Также гостей ждут угощения из разных регионов России, чтобы у любого была возможность познакомиться с новогодними традициями различных народов нашей страны.

Также на площадках фестиваля будут работать пункты сбора новогодних подарков «Москва помогает». Любой желающий может передать подарки, теплые вещи и многое другое для участников СВО и их детей.

В рамках акции «Добрая елка» можно поддержать детей из малообеспеченных семей, сирот, а также людей старше 60 лет.

Главная елка фестиваля находится на Манежной площади. Она считается второй по высоте после кремлевской. Ее высота — 15 метров.

Фестиваль пройдет в столице с 23 декабря по 8 января 2023 года. Подробную программу фестиваля со всеми активностями можно узнать на сайте «Московских сезонов».

Ранее KP.RU писал о предновогодних акицях для жителей Москвы. На территории столицы проходит множество благотворительных акций, поучаствовать в которых может любой желающий.