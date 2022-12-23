Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет на 32 площадках Москвы
Фото: Алиса ТИТКО
Традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» открывается в Москве. В этом году он пройдет на 32 площадках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На фестивале пройдут встречи с героями любимых сказок и познавательные мастер-классы для детей. Также гостей ждут угощения из разных регионов России, чтобы у любого была возможность познакомиться с новогодними традициями различных народов нашей страны.
Также на площадках фестиваля будут работать пункты сбора новогодних подарков «Москва помогает». Любой желающий может передать подарки, теплые вещи и многое другое для участников СВО и их детей.
В рамках акции «Добрая елка» можно поддержать детей из малообеспеченных семей, сирот, а также людей старше 60 лет.
Главная елка фестиваля находится на Манежной площади. Она считается второй по высоте после кремлевской. Ее высота — 15 метров.
Фестиваль пройдет в столице с 23 декабря по 8 января 2023 года. Подробную программу фестиваля со всеми активностями можно узнать на сайте «Московских сезонов».
Ранее KP.RU писал о предновогодних акицях для жителей Москвы. На территории столицы проходит множество благотворительных акций, поучаствовать в которых может любой желающий.