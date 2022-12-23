Около 50 рейсов задержали или отменили из-за непогоды в Московских аэропортах 23 декабря Фото: Иван ВИСЛОВ

В Московских аэропортах утром 23 декабря отменили или задержали около 50 рейсов. Такие данные предоставляет сервис «Яндекс.Расписание».

Причиной таких мер стали плохие погодные условия. Необходимые работы для обеспечения комфорта пассажиров и своевременного отправления самолетов ведутся непрерывно. Задержанные рейсы будут отправлены в максимально короткие сроки.

В аэропорту «Внуково» задержали пять рейсов и шесть отменили. В «Домодедово» 17 рейсов задержали и еще девять отменили. В Шереметьевском аэропорту 14 рейсов задержали, а четыре — отменили.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупреждало жителей столицы о сильном тумане. В Москве ожидается туман с сильным ухудшением видимости. Она составит от 200 до 700 метров. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными в столь непростых погодных условиях. Также на дорогах Москвы сохраняется гололедица.