Пожар вспыхнул в здании Главного управления Росгвардии по Москве Фото: Департамент по ЧС и Пожарной безопасности

В здании Главного управления Росгвардии по Москве разгорелся пожар. 23 декабря 2022 года в 11:51 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении по улице Твардовского. В результате короткого замыкания произошло задымление на седьмом этаже девятиэтажного административного здания, сообщил источник KP.RU.

По предварительным данным, горит комната для хранения бронежилетов, которая находится на седьмом этаже здания по улице Твардовского. Сведений о пострадавших не поступало.

Подробности и причины возгорания выясняются. На месте работают бригады пожарных.

Ранее KP.RU писал, что в Москве горело здание медицинского центра на Втором Боткинском проезде. Около сотни человек было экстренно эвакуировано. Возгорание произошло на техническом этаже. Менее часа потребовалось пожарным службам, чтобы полностью ликвидировать открытое горение. Сведений о пострадавших при пожаре не поступало. Горела мебель на площади в пять квадратных метров.