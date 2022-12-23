На Останкинской телебашне в Москве с 24 декабря будет гореть новогодняя подсветка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Останкинской телебашне 24 декабря включат новогоднюю подсветку. Запускать праздничный сценарий архитектурно-художественного освещения с использованием зенитных прожекторов будут каждый вечер по 8 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу башни.

«Загораться» Останкино будет с 17:00 до 23:00. Подсветка башни уже стала неизменной новогодней традицией. Москвичи и гости столицы могут посетить мультимедийный комплекс, техническую отметку 85 метров со стальными канатами, сувенирный магазин, кофейню ресторанного комплекса со вращающимся полом на отметке 334 метра, закрытую смотровую площадку со стеклянным полом на высоте 337 метров. Там же до 15 января 2023 года можно отправить письмо московскому Деду Морозу.

В пресс-службе башни добавили, что еще одно кафе с особым зимним меню перед Новым годом заработало у подножия Останкина. Оно ждет гостей также до 15 января.

Ранее KP.RU писал, что три четверти москвичей проведут Новый год дома.