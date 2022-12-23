Елку из бутылок алкоголя установили в центре Москвы Фото: телеграм-канал «Москва сейчас»

Елку из алкогольных бутылок установили в центре Москвы. Необычная композиция появилась возле станции метро «Площадь Революции». Об этом очевидец рассказал в Telegram-канале «Москва сейчас», там же опубликовали фото елки.

«Дерево» сделано из множества перевернутых вверх дном бутылок из-под вина. Дополняет елку гирлянда.

Неоднозначное украшение вызвало разногласие у подписчиков канала. Многие оставили положительные реакции — таких уже более 800, но нашлись и те, кто считает такую композицию неуместной. Около полусотни человек указали, что они удивлены креативности авторов.

Ранее KP.RU публиковал подборку самых необычных новогодних елок Москвы. Лидируют в топе креативных украшений композиция из мягких подушек, грибов, «парящие» под потолком, охваченные огнем и балетная.