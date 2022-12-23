Врач-инфекционист Поздняков объяснил спад заболеваемости гриппом в Москве

Врач-инфекционист объяснил спад заболеваемости гриппом в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-инфекционист Андрей Поздняков объяснил спад заболеваемости гриппом в Москве. Кандидат медицинских наук рассказал «Известиям», с чем может быть связано снижение количества пациентов с гриппом.

Как пояснил врач, грипп — это острозаразная инфекция с высоким индексом контагиозности. Как только вирус подхватывает один человек в группе, заболевает практически весь коллектив. Если кто-то не был привит, то происходит быстрая вспышка заболеваемости и затем быстрый спад. Этот спад объясняется коллективным иммунитетом.

Взрослые болеют реже — играет роль иммунологическая память, из-за того, что когда-то все прививались. Также некоторые случаи заболевания у взрослых не фиксируют, так как они часто лечатся не обращаются к медикам.

— Это также может влиять на статистику. Если заболевает ребенок, то к врачу обращаются в большинстве случаев, взрослые же идут в клинику, только если совсем плохо. В основном они стараются отлежаться дома, особенно если есть возможность работать удаленно и не брать больничный, — рассказал Поздняков.

Ранее KP.RU писал, что профессор Онищенко призвал москвичей отказаться от массовых гуляний из-за бушующего гриппа.