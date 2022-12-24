Синоптик Вильфанд рассказал москвичам о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Вильфанд: Новый год москвичи встретят с теплой погодой без снегопадов Фото: Михаил ФРОЛОВ

По предварительным прогнозам, новогодняя ночь в Москве может быть достаточно теплая. Ожидаются небольшие осадки, серьезные снегопады не предвидятся. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Как рассказал синоптик, с вероятностью в 75-80 процентов термометры покажут от 0 до -5 градусов. Ожидаются осадки, но небольшие. При этом Роман Вильфанд подчеркнул, что прогноз еще не окончательный, ближе к Новому году он может поменяться.

Ранее KP.RU писал, что, по предварительным прогнозам от погодного центра «Фобос», погода в новогоднюю ночь в столице может быть «эталонной» — морозной и без осадков. Температура может опуститься до минус 13. Ведущий сотрудник центра Евгений Тишковец отметил, что более точно о погоде в Москве с 31 декабря на 1 января будет известно только дней за 5 до этой даты.