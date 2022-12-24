Стало известно, откуда в Москве появилась традиция новогодних корпоративов

Историк рассказал о появлении традиции новогодних корпоративов в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С приходом советской власти празднование Рождества не приветствовалось, хоть и не было запрещено. Официально в СССР елки возвращаются только в 1935-ые годы, и тогда же люди начинают широко праздновать Новый год.

В 30-ые годы зарождается и традиция новогодних корпоративов. Ее появление связано с движением ударников - работников, демонстрирующих высокую производительность труда. Для ударников на предприятиях были свои столовые: с обслуживанием по меню, официантами. В этих же столовых праздновали все торжества. Позднее традиция отмечать Новый год перешла из столовых в Дома культуры и клубы.

В беседе с "КП" Павел Сюткин также напомнил, что именно в 30-ые годы, благодаря достижениям пищевой промышленности, становятся общедоступными шампанское, майонез и рыбные консервы. Эти продукты используются как основа для новогоднего стола наряду с сельдью, картошкой, бужениной и колбасой.

Ранее KP.RU сообщал о том, сколько в Москве стоит празднование новогоднего корпоратива, если устроить его в одном из ресторанов.