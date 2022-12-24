Семьи мобилизованных жителей Москвы получат новогодние подарки до 30 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Москвы, чьи родственники были мобилизованы в 2022 году для выполнения задач СВО, организуют доставку подарков и сюрпризов до 30 декабря. Взрослым - угощения к новогоднему столу, а детям - билеты на праздничные мероприятия. Об этом пишет Телеграм-канал Комплекса социального развития столицы.

Как отмечают в ведомстве, сотрудники колл-центра заранее обзванивают семьи мобилизованных граждан, чтобы согласовать дату и время для вручения подарочных наборов. Если же звонок по какой-то причине получен не был - можно обратиться лично в Центр поддержки мобилизованных.

Детям выдадут сладости, а также билеты на новогодние мероприятия. Ребятам обещают мини-представление и подарки от молодежного совета Комплекса социального развития Москвы, сотрудники которого будут одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее KP.RU сообщал о том, как в Москве работают специальные пункты, на которых собирают новогодние подарки для военнослужащих.