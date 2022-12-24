Тематические карты «Тройка» выпустили к открытию эскалаторной галереи на Воробьевых горах Фото: Департамент транспорта Москвы

К открытию эскалаторной галереи на Воробьевых горах в Москве выпустили новую тематическую карту «Тройка». Об этом сообщает Телеграм-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Глава ведомства Максим Ликсутов отметил, что открытие эскалаторной галереи — важное для Москвы событие, поэтому его решили отобразить на новых картах «Тройка». Приобрести тематические карты, выпущенные тиражом в пять тыс. экземпляров, можно в кассах и автоматах по продаже билетов Сокольнической линии.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах. Она почти 40 лет простояла закрытой из-за технических причин и неправильного проектирования.

Эскалаторная галерея будет работать бесплатно для москвичей и гостей города. Нижний вестибюль расположен примерно в 150 метрах от южного выхода станции «Воробьевы горы», верхний вестибюль выходит к улице Косыгина.