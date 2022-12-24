Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 декабря 2022 13:06

Синоптик Леус дал предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве

Синоптик Леус: в новогоднюю ночь в Москве будет снег и до минус четырех градусов
Мила ГЕНЬ
Синоптик Леус рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Синоптик Леус рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшой снег и до минус 4 градусов прогнозируют в Москве в новогоднюю ночь. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус агентству РИА Новости.

Как отметил синоптик, прогноз пока не точный. По предварительным данным, в ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег. Температура опустится до минус 2-4 градусов. Можно ожидать, что местами образуется гололедица.

В субботу днем погода будет облачная, также ожидаются небольшие осадки — в основном в виде мокрого снега. Температура будет в районе нулевой отметки.

1 января днем погода повторит ночную — от нуля до минус двух градусов, местами пройдет небольшой снег. Также ранее прогнозами на новогоднюю ночь поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как писал KP.RU, он также пообещал несколько градусов мороза и небольшие осадки в виде снега.