Синоптик Леус дал предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве

Синоптик Леус рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небольшой снег и до минус 4 градусов прогнозируют в Москве в новогоднюю ночь. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус агентству РИА Новости.

Как отметил синоптик, прогноз пока не точный. По предварительным данным, в ночь на 1 января местами пройдет небольшой снег. Температура опустится до минус 2-4 градусов. Можно ожидать, что местами образуется гололедица.

В субботу днем погода будет облачная, также ожидаются небольшие осадки — в основном в виде мокрого снега. Температура будет в районе нулевой отметки.

1 января днем погода повторит ночную — от нуля до минус двух градусов, местами пройдет небольшой снег. Также ранее прогнозами на новогоднюю ночь поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как писал KP.RU, он также пообещал несколько градусов мороза и небольшие осадки в виде снега.