Московские курьеры удивили размером своих зарплат

Курьеры разных служб доставок из Москвы рассказали о том, сколько они зарабатывают на такой работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курьеры разных служб доставок из Москвы рассказали о том, сколько они зарабатывают на такой работе. Об этом стало известно из опроса, проведенного администраторами Телеграм-канала «Новости Москвы».

Сперва были опрошены простые прохожие, у которых спрашивали мнение насчёт гипотетической зарплаты курьера в Москве. Варианты были разными и варьировались от 20 до 60 тыс. рублей ежемесячно, однако большинство всё же предполагало, что курьеры зарабатывают 50-60 тыс. рублей.

Затем уже опрашивать начали и самих курьеров разных служб доставок, и их ответы оказались совсем далеки от предположений прохожих. Как отметили работники сферы доставки, в день они вполне в состоянии получать по 5 тыс. рублей, а некоторые и по 7-8 тыс. рублей. Таким образом в месяц у одних выходит 70-90 тыс. рублей, у других - более 100 тыс. рублей. Курьеры отмечают, что зарабатывают очень приличные деньги, и благодаря большой физической нагрузке поддерживают себя в хорошей форме.

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