МЧС: Москвичам стоит быть готовыми к сильной гололедице вечером 24 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 24 декабря, дороги Москвы покроются сплошной коркой из льда, снять которую и обработать асфальт сразу коммунальные службы не успеют. На это уйдёт время, и горожан призывают быть осторожными за рулём и во время пешего передвижения по городу. Об этом предупреждает ГУ МЧС по столице.

Как сообщают спасатели, в промежуток с 19:00 до 22:00 24 декабря температурный порог опустится ниже нуля, и вся влага на улицах быстро начнёт замерзать. Соответственно, в это же время начнётся и гололедица, которая продержится вплоть до 21:00 25 декабря.

Водителей призывают к стандартным правилам поведения во время гололедицы: не ускоряться, не совершать резких манёвров, выдерживать дистанцию до других автомобилей, не отвлекаться от дороги. Пешеходов просят не оставлять детей без присмотра, обходить шаткие конструкции и деревья, а также просто соблюдать осторожность.

В случае возникновения опасной ситуации, получения травм на льду и других чрезвычайных происшествий - звоните по номеру 101, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 23 декабря из-за плохой погоды отменили или задержали более 50 авиарейсов.