Гидрометцентр: Сильная гололедица и до 7 градусов мороза ожидается в Москве 25 декабря 2022 года

Сильная гололедица и до семи градусов мороза ожидает Москву 25 декабря 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 25 декабря в Москве ожидается от пяти до семи градусов мороза. Осадки в этот день маловероятны, но на дорогах будет сильная гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На территории столицы будет облачно с прояснениями. Ветер переменных направлений, от двух до шести метров в секунду. Значение атмосферного давления остановится на отметке в 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью в Москве будет безветренно и температура воздуха опустится до отметки от -9 до -11 градусов. Осадки также не прогнозируются.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило жителей столицы о сильной гололедице 25 декабря. Дороги на улицах Москвы покроются толстой коркой льда. Коммунальные службы не успеют обработать их специальными средствами. Водителям следует снизить скорость на дорогах и соблюдать дистанцию. Пешеходам стоит быть внимательными и избегать шатких конструкций. Также не стоит оставлять детей на улице без присмотра. О всех происшествиях стоит незамедлительно сообщать в МЧС.