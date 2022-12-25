Синоптик Тишковец: морозная погода без осадков ожидает Москву 25 декабря 2022 года Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Москве температура воздуха днем будет колебаться в районе от двух до четырех градусов мороза. Об этом в Telegram-канале «Часовой погоды» сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Подморозит москвичей до климатической нормы конца декабря. В Подмосковье ожидается от одного до шести градусов легкого мороза.

По словам синоптика, погода в столице будет обусловлена влиянием западного антициклона. Благодаря нему осадки в Москве маловероятны и местами жители смогут даже увидеть солнце.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью не более 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и его значение составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 25 декабря ожидается сильная гололедица и мороз до семи градусов без осадков. На территории столицы будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха может опуститься до -11 градусов.