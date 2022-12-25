Вильфанд рассказал, когда тепло вернется в Московский регион

Вильфанд: Потепление вернётся в Москву и Подмосковье 28 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Холода не задержатся в Москве и Московской области надолго. Потепление вернётся в столичный регион уже в среду, на следующей неделе, 28 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Как отметил Вильфанд, днём 28 декабря в Москве ожидается потепление до +2 градусов, что будет особенно заметно на фоне холодов и минусовой температуры в начале недели. При этом +2 градуса тепла - это максимальный прогноз, а в целом столбик термометра будет прыгать от -3 до +2, что вновь вернёт жителям Москвы и области гололедицу.

Ранее KP.RU сообщал о том, какая погода ожидается 25 декабря в Москве и Подмосковье. Начало последней недели 2022 года обещает быть морозным, с температурой воздуха около -2...4 градусов в столице, и до -6 градусов в Московской области.