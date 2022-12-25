Двух краснокнижных сов изъяли у уличных фотографов в центре Москвы Фото: Городское хозяйство Москвы

В центре Москвы, на улице Маросейка, 9/2, у уличных фотографов изъяли двух редких, занесённых в Красную книгу, сов. Документов на птиц у нарушителей не было. Об этом сообщает пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

Незаконная эксплуатация диких животных, занесённых в Красную книгу, была пресечена недавно в Москве. У уличных фотографов изъяли двух сов - ушастую и болотную. Обе птицы являются редкими, и находятся под угрозой вымирания. Никаких документов, которые хоть как-то обосновали бы наличие этих животных у фотографов, не обнаружилось.

Ушастая сова занесена в Красную книгу Москвы под грифом редкости «3», как находящаяся под угрозой вымирания. Болотная же сова имеет статус редкости «0», как вероятно полностью исчезнувшая, настолько эти птицы редко встречаются.

После изъятия птиц отправили в столичный Центр реабилитации диких животных, сейчас они находятся в безопасности и восстанавливаются.

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