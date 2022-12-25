Дед Мороз рассказал, как правильно загадывать желание, чтобы оно обязательно сбылось

Дед Мороз рассказал как правильно загадывать желания Фото: стоп-кадр из видео

Дед Мороз прямиком из Великого Устюга посетил Московский зоопарк. Об этом стало известно из Telegram-канала Московского зоопарка. Волшебник поздравил гостей зоосада с наступающим Новым годом и рассказал, как правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось.

«Если желание доброе и искреннее, от чистого сердца, то оно непременно сбудется! Ну а я, все, что в моих морозных силах, обещаю для этого сделать!» - сказал Дед Мороз.

Дедушка Мороз принимал детей и взрослых, потому что возраст — не помеха для того, чтобы верить в чудеса. Он раздавал подарки и принимал письма.

По традиции дети читали стихи, а он рассказывал им невероятные сказочные истории.

А после он сказал всем: «До скорого!». Новый год уже совсем скоро и Дед Мороз обязательно положит всем подарки под елку.

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