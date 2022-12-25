Синоптик Леус заявил, что с 25 декабря в Москве перестал таять снег

Синоптик Леус: Таяние снега в Москве прекратилось 25 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за потепления в прошлые дни снег в Москве и Московской области, которого навалило с достатком, начал постепенно таять. Однако уже сегодня, 25 декабря, таяние прекратилось. Об этом заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своих социальных сетях.

Как отметил синоптик, таяние снегов остановилось на отметке в 22 сантиметра - именно такой высоты сейчас сугробы на главной метеостанции Москвы, на ВДНХ. Несколько дней температура в городе держалась около +2 градусов тепла, но это не помогло избавиться от сугробов, наваливших за предшествующие потеплению снегопады.

Следующие изменения в уровне снежного покрова будут фиксировать на грядущей неделе, в среду, и по всем прогнозам - уже в сторону нарастания. Снега точно будет больше.

В Подмосковье ситуация различается, в зависимости от округа. Если в Павловском Посаде уровень сугробов застыл на отметке в 24 сантиметра, то в Серпухове - всего 14 сантиметров.

Ранее KP.RU сообщал о том, когда москвичам снова стоит ждать потепления, и останется ли погода погожей к концу последней недели 2022 года.