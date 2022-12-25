Здание Москонцерта на Пушечной улице в Москве отреставрируют с сохранением исторического облика

Фото: пресс-служба администрации Москвы

Здание Москонцерта на Пушечной улице в Москве, относящееся к объектам культурного значения, будут основательно реставрировать. Власти города пообещали сохранить исторический облик здания, о чём пишет пресс-служба московской администрации.

Доходный дом с рестораном «Альпийская роза» в стиле раннего модерна подвергнется целому комплексу реставрационных работ. Здесь восстановят фасады и облицовку цоколя, вернут изначальный вид аттика, лепного декора и окон. Восстановлению будут подлежать и декоративные элементы, такие как балясник с поручнем, вазоны, тумбы парапетного ограждения, полуколонны, карнизы и прочее.

Замене подвергнутся и уличные элементы. Например, будут отреставрированы металлические элементы фонарей, заменены покрытия козырьков главного и дворового фасадов. Также ремонт ждёт наличник и входные двери. А вот окна будут менять полностью, но сохранят расстекловку и цвета.

Большой объём работ ожидает и подвальные помещения, и внутренние комнаты, лестницы и многое другое. Все работы обещают выполнять с большим вниманием к достоверности исторического облика, под надзором специалистов Мосгорнаследия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве за 2022 год были отреставрированы более 200 памятников архитектуры.