В 2022 году в Москве отреставрировали более 200 памятников архитектуры

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

В столице наградили лауреатов конкурса «Московская реставрация - 2022». Каждый год жюри выбирает лучшие проекты в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия. В этот раз на конкурс поступило 82 заявки по 42 проектам. Лауреатами стали 37 участников и организаторов ремонтно-реставрационных работ по 28 историческим памятникам.

«Москва продолжает большую кропотливую работу по спасению старины, объектов культуры, архитектуры, — сказал сегодня, 13 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии вручения наград. - Крупные градостроительные объекты, храмы, городские усадьбы, парковые комплексы, небольшие здания, огромные промышленные комплексы были построены столетия назад. Теперь необходимо, чтобы они были воссозданы и снова работали на благо горожан».

Мэр отметил важность и сложность кропотливого труда реставраторов.

«Каждый год мы подводим итоги этой работы, и, несмотря на все проблемы, в этом году работа принесла хорошие значительные результаты - больше 200 памятников возвращены москвичами», — сообщил Собянин.

Мэр уточнил, что сохранением исторического наследия столицы занимаются частные инвесторы, управление делами президента, МИД, различные федеральные структуры, правительство города и патриархия Москвы. Отдельно мэр поблагодарил архитекторов, художников, реставраторов, каждый день создающих красоту.

«Вы не только профессионалы, но и люди, которые вкладывают свою душу, свою жизнь посвятили спасению памятников, — сказал Собянин. - Спасибо вам огромное, низкий вам поклон от всех горожан и от меня лично».

КОНКРЕТНО

Лучшими проектами реставрации 2022 года в Москве стали:

- усадьба Яковлева - Литературный институт имени А. М. Горького, Тверской бульвар, д. 25, стр. 1, 2, 6, 7;

- павильон «Физика» (бывший Латвийской ССР) – ВДНХ, проспект Мира, д. 119, стр. 5 (Музей городского хозяйства Москвы);

- городская усадьба Голицыных - Театр на Малой Бронной, ул. Малая Бронная, д. 4, стр. 2;

- товарищество Эйнем (городская усадьба Еропкиных, Зубовых, Дурасовых), Софийская набережная, д. 6, стр. 1, д. 8, стр. 1, д. 10, стр. 4;

- городская усадьба купцов Котовых (с 1870-х гг. - Софийский механический завод Акционерного Общества Г. Листа), Болотная площадь, д. 14, стр. 1, 14;

- некрополь Донского монастыря (74 захоронения), Донская площадь, д. 1;

- картина Б. Щербакова «Молочно-мясное производство в СССР» 1958 года в павильоне № 1 ВДНХ, проспект Мира, д. 119, стр. 1 и другие проекты (полный список - на mos.ru).

Сегодня также награды получили победители реставрационного конкурса, проходившего в рамках V молодежного форума «Наследие» и конкурса детского рисунка «Наследие моего района - 2022».

ЦИФРЫ

С 2011 года в столице отреставрировано 1970 объектов культурного наследия, в том числе 216 из них привели в порядок в 2022 году. По итогам количество московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось с 2010 года в 7,1 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95,7%.

За это время:

- полностью восстановлены 63 храма, в том числе 40 – по городской программе субсидий религиозным организациям;

- завершена комплексная реставрация 22 зданий из 30 аварийных памятников архитектуры, переданных частным инвесторам в аренду с 2012 года по программе «1 рубль за квадратный метр».

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2011 - 2020 годы отреставрированы 117 произведений монументального искусства и 456 архитектурно-художественных надгробий и объектов исторического и воинского некрополя, признанных объектами культурного наследия.

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