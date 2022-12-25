Названа самая популярная порода собак у москвичей

Названа самая популярная у москвичей порода собак Фото: "КП" Архив

Стало известно, какую породу собак чаще всего предпочитают жители Москвы в качестве домашнего питомца. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Мосленте» о том, что прежде всего для москвичей важна «удобность» собаки.

Любимая собака москвичей - это чихуахуа. А жители Санкт-Петербурга чаще отдают предпочтение немецким шпицам. Причина такого выбора максимально практичная - эти маленькие собаки неприхотливы, их легко содержать в квартире и брать с собой в поездки и путешествия.

Если же рассматривать менее популярных, но всё ещё востребованных собак у жителей Москвы, то Голубев называет йоркширских терьеров, корги и джек-рассел-терьеров. При этом столица России остаётся городом «собачников» - город стабильно занимает первое место среди крупных населённых пунктов РФ по числу зарегистрированных собак.

Ранее KP.RU сообщал о том, как ветеринар Пашкевич предупредил москвичей о том, что частое вылизывание лап собакой может привести к заболеваниям, и даже смерти питомца.