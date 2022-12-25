Пернатое ОПГ покушается на еду белой медведицы в Московском зоопарке, фото: скриншот из видео Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке произошёл настоящий рэкет - банда пернатых разбойников напала на вольер белой медведицы Томпы. Вороны нацелились на ужин хищника, и с изобретательностью подошли к попыткам отобрать угощение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

Целая стая ворон пыталась сегодня, 25 декабря, отобрать угощение у белой медведицы. Одна, видимо самая смелая, отвлекала хищницу от куска мяса, а остальные кружили вокруг, готовые в любой момент подлететь и выхватить добычу у зазевавшейся Томпы.

Также вороны отправили ещё и «группу захвата» к ящику, в котором хранится еда для медведицы. Пока товарищи летали вокруг Томпы и отвлекали её внимание - эти домушники попытались вскрыть ящик, чтобы достать оттуда остальную еду. Чем всё закончилось - неизвестно, но будем надеяться что медведица отбила своё лакомство.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Московском зоопарке начался период зимней спячки, и часть животных уже задремали до потепления. Например, шестеро енотов уже погрузились в сон, на фоне стабилизировавшихся было морозов.