Сергунина: На каникулах в Москве можно посетить более 650 мероприятий по «Пушкинской карте»

Выставка «Елка нашего детства». Фото: mos.ru

Благодаря программе «Пушкинская карта» в Москве в новогодние каникулы можно побывать более чем на 650 мероприятиях. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, свыше 130 из них проведут учреждения, подведомственные Департаменту культуры столицы. Школьники и студенты могут сходить в театры, выставочные пространства и музеи (анонсы - в афише на портале mos.ru).

«Программа действует уже почти полтора года. За это время ребята могли посетить по Пушкинской карте 4,6 тысячи событий на городских площадках. Среди них выставки, спектакли, мюзиклы, балет, лекции и творческие встречи с артистами и писателями. В предстоящие новогодние каникулы молодежь приглашают более чем на 650 мероприятий», — отметила Наталья Сергунина.

Напомним, всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года по инициативе Президента России. Заявку на получение карты можно оформить в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». Для этого нужна учетная запись на портале «Госуслуги». На оформленную в этом году карту начислялось пять тысяч рублей. Их надо потратить до конца декабря. Такая же сумма появится на балансе 1 января 2023-го.

КОНКРЕТНО

Куда сходить в Москве по «Пушкинской карте»?

2 и 3 января

- спектакль «Сказки Пушкина» в Московском областном театре юного зрителя.

Со 2 по 8 января

- мюзикл «Царевна Несмеяна» в театре Терезы Дуровой.

6 января

- в 19.00 - классическая итальянская комедия «Трактирщица» по пьесе венецианского драматурга Карло Гольдони в культурном центре ЗИЛ.

7 января

- в 19.00 - спектакль «Влюбленный Шекспир» в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. На сцене - фантазия на тему биографии Уильяма Шекспира;

- в 14.00 - балет «Щелкунчик» в культурном центре «Зеленоград».

До 8 января

- выставка работ, созданных в соавторстве с искусственным интеллектом, в галерее «Краснохолмская». Посетителей ждут картины и музыка.

До 15 января

- экспозиция «Елки нашего детства» в музее-заповеднике «Коломенское» во дворце царя Алексея Михайловича. В ней представлены более 800 предметов из музейных и частных коллекций. Например, раритетные украшения, принадлежавшие семье Владимира Ленина.

До 26 февраля

- выставка «Зима» в Дарвиновском музее. Экспозиция посвящена животным, способным впадать в спячку и долгие месяцы обходиться без воды и еды.