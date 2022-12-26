Уголовное дело возбудили против водителя, напавшего на инспектора МАДИ на западе Москвы

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» Фото: МВД Медиа

Уголовное дело возбудили в отношении 24-летнего иностранца, который напал на инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на западе Москвы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу инспекции.

Инцидент произошел 23 октября на Большой Доргомиловской улице. Водитель припарковался под запрещающим знаком, а когда инспектор начал фиксировать нарушение, мужчина набросился на него. Он схватил работника МАДИ за куртку и ударил его по лицу. После этого на место происшествия прибыли правоохранители. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью.

В инспекции добавили, что ранее агрессивный водитель получил два года колонии за нападение на инспектора. В этот раз против него снова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

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