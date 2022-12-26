Дети из регионов России приедут в Москву на новогодних каникулах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По приглашению Сергея Собянина с 3 по 8 января 2023 года в Москву приедут юные жители других российских регионов. Посмотреть на столицу ребята смогут в рамках проекта «Город открытий». Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В Москве ребята смогут посетить креативные кластеры, технологичные компании, а также получить новые навыки и компетенции. Маршрут гостей включает ВДНХ, «Зарядье», «Сколково», Дарвиновский музей и другие интересные места столицы. Кроме того юные гости посетят новогодние представления в Кремле и Гостином дворе.

Поездку организуют для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей военнослужащих, а также победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад.

Ранее KP.RU писал, что для семей участников СВО организовали автобусные экскурсии по Москве. Гостей из разных уголков России принимают с 16 по 27 декабря.